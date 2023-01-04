Лунин не пропустил, а Родриго оформил шедевр: видеообзор матча Касереньо – Реал
09:44 - Читати українською
Реал минимально победил Касереньо (1:0) в 1/16 финала Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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Из-за повреждения Куртуа место в воротах занял Лунин. Андрей имел мало работы на протяжении всего поединка, но справился с ней хорошо. Реалу было непросто в атаке. Судьбу матча решил эффектный проход Родриго и роскошный выстрел в дальний угол.
Реал прошел в 1/8 финала Кубка, минимально обыграв Касереньо – Лунин провел третий "сухой" матч в клубном сезоне.
Касереньо ничем не ответил и прекратил выступления в турнире. Мадридцы прошли в 1/8 финала Кубка Испании. Для голкипера сборной Украины это был третий "сухой" поединок и седьмой в общем в сезоне 2022/23.
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