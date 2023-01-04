Из-за повреждения Куртуа место в воротах занял Лунин. Андрей имел мало работы на протяжении всего поединка, но справился с ней хорошо. Реалу было непросто в атаке. Судьбу матча решил эффектный проход Родриго и роскошный выстрел в дальний угол.

Реал прошел в 1/8 финала Кубка, минимально обыграв Касереньо – Лунин провел третий "сухой" матч в клубном сезоне.