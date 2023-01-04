Мадридский Реал традиционно начинает выступления в Кубке Короля с выездных матчей против команд из низших лиг, даря праздник местным фанам и футболки соперникам. На этот раз соперником стал представитель пятого по рангу испанского дивизиона – Касереньо из городка Касерес в провинции Эстремадура. Хозяева встретили гранда на 7-тысячном стадионе с ужасным светом и газоном.

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Из-за повреждения не смог сыграть Куртуа, поэтому свой шанс в основе получил Андрей Лунин. На этом ротация от Карло Анчелотти не завершилась. В старте "сливочных" предоставили место Азару, Себальосу, Одриосоли и Начо, а во втором тайме на поле вышли Вальехо, Аррибас и Альваро Родригес. Большинство лидеров Реала остались вне заявки или в запасе.

Ожидалось два варианта развития событий. Или Реал устроит показательное избиение детей, как это и должно быть – или же снова сенсационно вылетит, как это и принято в Кубке Короля. Впрочем, футболисты выбрали третий вариант, раскатав очень скучный поединок. До перерыва Касереньо выглядел даже активнее "бланкос" – Лунину пришлось выбить несколько кроссов и поймать мяч после удара с линии штрафной в ближний угол.

Ни одного действительно опасного момента хозяева не создали. Как и Реал. В начале же второго тайма ситуация не изменилась – Касереньо смело навязывал борьбу и время от времени пытался лезть вперед, но безрезультатно. Лунин несколько раз подстраховал защитников и пробовал начинать атаку длинными передачами, однако на этом его работа в матче и ограничивалась.

Только в последние полчаса стало заметно, что Касереньо устает, а Реал увеличивает обороты. Правда, давление мадридцев вылилось всего в два момента. Первый на 60-й минуте имел Асенсио, который получил мяч на линии штрафной и мощно пробил с разворота – голкипер парировал.

Второй же завершился взятием ворот. Сказалось индивидуальное преимущество в классе – Родриго вошел на левый угол штрафной, обыграл двух защитников и эффектно пробил в дальний угол. 0:1 На этом опасные моменты в матче завершились, поэтому финальный свисток зафиксировал минимальную победу Реала.

Андрей Лунин практически не имел работы во встрече, однако на статистическом портале Sofascore его наградили самой высокой оценкой – 7,2 балла. Только Начо смог набрать столько же. В активе украинца 39 касаний и 32 передачи, из которых всего 20 оказались точными. Значительный процент брака объясняется большим количеством лонгболов (21), половина из которых таки достигла адресата.

Наш голкипер провел третий "сухой" матч в клубном сезоне 2022/23 и впервые сыграл в Кубке Короля "на ноль". Поздравляем!

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