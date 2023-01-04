"Ми знали, який суперник і яке поле нас чекають. Це конкурентоспроможна й сильна команда з хорошими фанатами та важким полем. Зрештою, була хороша ніч для нас, що є головним.

Лунін не пропустив, а Родріго оформив шедевр: відеоогляд матчу Касереньйо – Реал

Реал небагато володів м'ячем. Все через стан поля. Нам не вистачало контакту й гри у той футбол, який ми зазвичай демонструємо. Було складно, але такі матчі потрібно вигравати. Я задоволений, що провів "сухий" поєдинок. Це робота усієї команди. Ми чимало страждали, тому хочу подякувати усій команді. Головне – перемога. Рухаємось далі.

Щільний графік? Тренер і його штаб справляються чудово. Ми добре тренуємось, готуємось, майже у кожного є свою особиста програма. З нетерпінням чекаємо нагоди грати у всіх змаганнях", – цитує Луніна сайт "бланкос".

Для голкіпера збірної України це був сьомий поєдинок у футболці мадридців за сезон. Три з них Андрію вдалось відстояти на нуль.

Реал пройшов у 1/8 фіналу Кубка, мінімально перегравши Касереньйо – Лунін провів третій "сухий" матч у клубному сезоні