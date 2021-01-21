"Руководство Реала признает, что атмосфера в команде не самая лучшая из-за всех проблем, которые окружают коллектив, и результаты очень плохие и далеки от того, что ожидают от Реала", – заявил журналист Marca Хосе Феликс Диас.

Ужасный дебют Лунина в видеообзоре матча Алькояно – Реал Мадрид – 2:1

Несмотря на провальные результаты королевского клуба, боссы мадридцев настроены продолжить сотрудничество с Зинедином Зиданом как минимум до заврешення нынешнего сезона.

Напомним, Реал умудрился уступить Алькояно (1:2) и вылететь из Кубка Испании – это был дебютный матч для Андрея Лунина за "сливочных".

Кошмар та катастрофа. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро