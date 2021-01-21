Реал методично давил на ворота скромного соперника и таки достиг своего перед перерывом – Милитао замкнул навес Марсело. Во втором тайме подопечные Зидана создали еще несколько моментов, однако забить второй раз не удалось. На помощь Алькояно пришли стандарты. Андрей Лунин не слишком удачно сыграл на выходе, но хозяева простили. На 80 минуте уже не спас никто – подача на ближнюю штангу, продолжение, и украинец вынужден пропускать первый мяч в официальном матче за Реал.

Лунин провалил дебютный матч за Реал – позорный вылет "бланкос" из Кубка Испании может стать катастрофой для украинца

Поединок перешел в экстра-таймы, где катастрофа "сливочных" оформилась окончательно. За 5 минут до финального свистка Алькояно провел контратаку, которую завершил Хуанан. Лунин летел на перехват, однако нога соперника оказалась на мяче быстрее. 2:1 – исторический дебют украинца испорчен вылетом Реала из Кубка Испании.