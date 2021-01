Андрій Лунін нарешті дебютував за мадридський Реал в офіційному матчі. Йому довелося чекати цілу вічність – майже 1000 (!) днів з моменту власної презентації. Наш чемпіон світу (U-20) кілька років залишався великою загадкою для фанатів королівського клубу, які благали Зізу про шанс. Ситуація молодого українця перетворилась у безпрецедентний випадок на Бернабеу – жоден інший воротар "бланкос" стільки не сидів. Той же Ареола міг похвалитись ігровою практикою ще до старту Кубка Короля, тренер довіряв йому охочіше.

Реал вирішив долю Зідана – тиск преси після фіаско Луніна не став даремним

Скромний Алькояно з річним бюджетом у 800 тисяч євро виглядав ідеальним суперником перед прем'єрою Луніна. Чого ще можна просити? Представник третього дивізіону Іспанії не хапає зірок з неба. Вже сама можливість зіграти з майстрами світового рівня – подія нечуваного масштабу на затишному Ель Кояо. Проте Андрію сильно не пощастило. Від кризового Мадрида, який програє два титули за 6 днів, можна очікувати чого завгодно. Тим паче з напіврезервним складом і відверто провальною лінією оборони.

Marca: Ніхто не втече від цієї ганьби

Лунін не мав багато роботи, Алькояно витиснув максимум з власних моментів. За підсумками першого тайму вихованець Металіста і Дніпра лідирував в онлайн-опитуванні Marca на титул MVP (у підсумку – лише 8-й) попри те що помарок вистачало. По-перше, Андрію потрібно додавати на виходах. Ну не може голкіпер Реала настільки валідольно діяти у повітрі. Його гра на другому поверсі викликала жорстку реакцію в іспанських ЗМІ, хоча за переможний м'яч господарів більше критикують оборону.

Жахливий дебют Луніна у відеоогляді матчу Алькояно – Реал Мадрид – 2:1

"У першому таймі українець виконав гарний сейв після удару головою, але в тому епізоді лайнсмен зафіксував офсайд. Після перерви він чотири рази намагався вибити м'яча кулаками, той же Каземіро радив фіксувати сферу. У випадку з першим пропущеним голом Лунін був прикритий гравцями, а Вінісіус не втримав Соблеса. Не порозумівся з Чустом і м'яч вислизнув з рук. Якщо Зідану знадобилося стільки часу, щоб дати йому шанс, варто замислитись, чи є у нього рівень для резервного голкіпера Мадрида", – підкреслює Marca. Авторитетне видання залишало Андрія без оцінки, фактично – це нуль.

"Повітряні дефекти" Луніна псують загальне враження від його виступу, пише AS. Мовляв, трохи дивно, що голкіпер зі зростом 1,92 м настільки незграбно виглядає нагорі. "Він провів цілком спокійні 45 хвилин, виконав той самий сейв. Сумніви ж з'явилась після невдалого виходу з воріт. А ще Лунін не контролював повітря, коли Алькояно зрівнював рахунок. Заради справедливості зазначимо, що перед ним був величезний бар'єр зі своїх та чужих. Українець продовжував нервувати на другому поверсі попри вражаючу антропометрію. Зрештою він пропустив вирішальний гол під воротарську ближню стійку. Розпочав добре, демонстрував регулярність, та все завершилось невдачею".

Лунін видав кошмарний дебют з Мадридом, йдеться у матеріалі популярного серед прихильників "бланкос" порталу Defensa Central. "То була тихенька прем'єра до 32-ї хвилини, коли українець зробив винятковий сейв, нехай з попереднім офсайдом. У другому таймі команда Зідана спокійно домінувала, проте випадковий гол додав господарям упевненості. Лунін не мав шансів зреагувати. Та найгірше трапилось в овертаймі. Він діяв непереконливо. Вирішальний м'яч Алькояно став результатом помилкового виходу з воріт – фінальна катастрофа українського воротаря. Його дебют перетворився на справжній кошмар", – зазначає джерело.

Черговий топовий подкаст про гру "бланкос" записав Managing Madrid. Андрію поставили п'ятірку – четвертий найвищий бал в команді, що пояснюється передусім ганебною грою майже усіх польових. "Лунін отримав свої перші хвилини в офіційному поєдинку через 943 дні після підписання контракту. На іншому боці поля ворота захищав 41-річний кіпер, який дебютував ще до народження українця. Не можна сказати, що Лунін виглядав чудово. Він продемонстрував хорошу реакцію на лінії, але у повітрі знову забракло впевненості. Щось схоже з ним траплялось у Леганесі. Каземіро навіть попросив Луніна ловити "кроси", а не відбивати їх кулаками. Доволі складно керувати задньою лінією, з якою не так часто граєш, проте виступ Андрія все одно розчарував".

