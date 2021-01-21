"Керівництво Реала визнає, що атмосфера в команді не найкраща через всі проблеми, які оточують колектив, і що результати дуже погані та далекі від того, що очікують від Реала", – заявив журналіст Marca Хосе Фелікс Діас.

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Попри провальні результати королівського клубу, боси мадридців налаштовані продовжити співпрацю з Зінедіном Зіданом як мінімум до заврешення нинішнього сезону.

Нагадаємо, Реал примудрився поступитись Алькояно (1:2) та вилетіти з Кубка Іспанії – це був дебютний матч для Андрія Луніна за "вершкових".

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