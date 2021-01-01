"Сливочные" активно следят за Нуно Мендешем, который выступает за лиссабонский Спортинг на позиции левого защитника

Как известно, Королевский клуб нашел замену Марсело в Португалии. 18-летний защитник Спортинга Нуно Мендеш попал в сферу интересов Реала. Португалец молниеносно ворвался в основной состав Спортинга, проведя уже 14 матчей в текущем сезоне (1 гол и 1 ассист).

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Правда, осуществить трансфер Мендеша будет не так просто. Во-первых, на игрока претендуют еще несколько топ-клубов Европы. Среди них называют Ливерпуль, МЮ, ПСЖ, Интер и Ювентус, сообщает AS.

Во-вторых, недавно левый защитник, который может сыграть и в центре, подписал новый контракт со Спортингом до лета 2025 года. Соответственно, клаусула тоже выросла – теперь размер отступных за игрока составляет 25 млн евро. Это заставляет потенциальных претендентов затягивать пояса, поскольку дешево приобрести Мендеша теперь вряд ли удастся.

К слову, Transfermarkt оценивает юного воспитанника Спортинга в 12 млн евро.

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