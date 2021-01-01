"Вершкові" активно стежать за Нуно Мендешем, який виступає за лісабонський Спортінг на позиції лівого захисника

Як відомо, Королівський клуб знайшов заміну Марсело в Португалії. 18-річний захисник Спортінга Нуно Мендеш потрапив у сферу інтересів Реала. Португалець блискавично увірвався в основний склад Спортінга, провівши вже 14 матчів у поточному сезоні (1 гол та 1 асист).

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Щоправда, здійснити трансфер Мендеша буде не так просто. По-перше, на гравця претендують ще кілька топ-клубів Європи. Серед них називають Ліверпуль, МЮ, ПСЖ, Інтер та Ювентус, повідомляє AS.

По друге, нещодавно лівий оборонець, який може зіграти і в центрі, підписав новий контракт зі Спортінгом до літа 2025 року. Відповідно, клаусула теж зросла – тепер розмір відступних за гравця складає 25 млн євро. Це змушує потенційних претендентів затягувати паски, позаяк дешево придбати Мендеша тепер навряд чи вдасться.

До слова, Transfermarkt оцінює юного вихованця Спортінга в 12 млн євро.

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