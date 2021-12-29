Мадридский Реал не будет искать усиление состава в зимнее трансферное окно.

Реал уже второе подряд трансферное окно не будет осуществлять никаких приобретений.

Иско решил покинуть Реал – Зидан имеет свои планы на испанца

По информации AS, наставник команды Зинедин Зидан не просил подписывать новичков в январе. Кроме этого, мадридцы не планируют отпускать никого из своих игроков, хотя такое желание проявлял Иско. Марсело и Йович дождутся окончания сезона, чтобы покинуть "сливочных", а Кубо остаток сезона проведет в составе Вильярреала.

К слову, Реал занимает второе место в чемпионате Испании, имея равное количество очков с Атлетико, однако "матрасники" имеют две игры в запасе.

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