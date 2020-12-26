Защитник лиссабонского Спортинга Нуно Мендеш может оказаться в мадридском Реале.

Реал рассматривает юного португальца в качестве долговременной замены ветерану команды Марсело.

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По информации Mundo Deportivo, за Мендешем следит один из скаутов "сливочных" Жуни Чалафат, что может быть подтверждением будущего трансфера.

К слову, 18-летний защитник провел 13 матчей в составе Спортинга, записав в свой актив гол и результативную передачу.

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