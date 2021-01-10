Мадридский Реал далее страдает от сильного снега, который продолжает покрывать всю Испанию.

"Галактикос" проведут уже третью ночь в Памплоне. Команда Зидана не может отправиться в Мадрид, ведь столицу Испании засыпало снегом, что делает невозможным безопасное приземление в аэропорту, сообщает Marca.

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Более того, "сливочным" пришлось менять свои планы. Уже 14 января Реал должен сыграть в полуфинале Суперкубка Испании с Атлетиком, а потому сразу вылетит в Малагу вместо Мадрида. Это поможет команде лучше подготовиться к поединку.

Заметим, накануне Реал не сумел переиграть предпоследнюю Осасуну (0:0) и расположился на второй строчке Ла Лиги.

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