В рамках 18-го тура испанской Примеры Осасуна и Реал не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Реал подходил к матчу с Осасуной имея 7-матчевую беспроигрышную серию, и в случае победы, хоть и временно, но опережал мадридский Атлетико и возглавлял турнирную таблицу Ла Лиги.

Погодные условия повлияли на качество игры и в результате "сливочные" в первой половине встречи не нанесли ни одного удара в створ ворот – такое случилось впервые в нынешнем сезоне. В памплонцев ситуация была не сильно лучше – один удар Аридане, который без особых проблем парировал Куртуа.

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После перерыва ситуация на поле несколько изменилась – с поля убрали снег и команды начали бить по воротам. Мадридцам удалось создать несколько острых моментов, но соперника каждый раз спасал голкипер. Под занавес встречи Рамос сумел запихнуть мяч в сетку, но сделал это из офсайда и гол был отменен. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью – 0:0.

В результате этой ничьей Реал с 37-ю очками остался на второй строчке турнирной таблицы (у Атлетико 39-ть пунктов и три игры в запасе). Осасуна с 15-ю зачетными баллами расположилась на 19-м месте первенства.

К слову, для Тони Крооса этот матч стал 300-м в составе "бланкос". В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел 15-ть матчей и отметился одним забитым мячом.

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