Реал став заручником снігопаду – команді Зідана довелось радикально змінювати плани щодо Суперкубка Іспанії
Мадридський Реал надалі страждає від сильного снігу, що продовжує покривати всю Іспанію.
"Галактікос" проведуть вже третю ніч в Памплоні. Команда Зідана не може вирушити в Мадрид, адже столицю Іспанії засипало снігом, що унеможливлює безпечне приземлення в аеропорту, повідомляє Marca.
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Ба більше, "вершковим" довелось змінювати свої плани. Вже 14 січня Реал має зіграти у півфіналі Суперкубка Іспанії з Атлетіком, а тому одразу вилетить в Малагу замість Мадрида. Це допоможе команді краще підготуватись до поєдинку.
Зауважимо, напередодні Реал не зумів переграти передостанню Осасуну (0:0) та розташувався на другій сходинці Ла Ліги.
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