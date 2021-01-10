Мадридський Реал надалі страждає від сильного снігу, що продовжує покривати всю Іспанію.

"Галактікос" проведуть вже третю ніч в Памплоні. Команда Зідана не може вирушити в Мадрид, адже столицю Іспанії засипало снігом, що унеможливлює безпечне приземлення в аеропорту, повідомляє Marca.

"Ми люди, а не маріонетки": Куртуа поділяє обурення Зідана за мотивами матчу проти Осасуни

Ба більше, "вершковим" довелось змінювати свої плани. Вже 14 січня Реал має зіграти у півфіналі Суперкубка Іспанії з Атлетіком, а тому одразу вилетить в Малагу замість Мадрида. Це допоможе команді краще підготуватись до поєдинку.

Зауважимо, напередодні Реал не зумів переграти передостанню Осасуну (0:0) та розташувався на другій сходинці Ла Ліги.

Реал Мадрид не зміг дотиснути Осасуну – "вершкові" втратили шанс очолити Ла Лігу