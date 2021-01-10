"Мы все же смогли сыграть, но очень обидно от решений Ла Лиги по нам, Райо Вальекано и другим клубам. Думаю, о шторме было известно заранее. Мы взлетали с полузамерзшей дороги, а сегодня не можем вернуться домой. Ла Лига должна помнить, что мы люди, а не шоу, которое всегда должно состояться.

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Мы делаем то, о чем нас просят. Они говорят нам, что мы потеряем три очка, если не приедем. Мы вышли на поле, покрытое снегом. Я не думаю, что это так обыденно. В первую очередь нужно думать о безопасности людей. У нас есть семья, и мы не марионетки, которые обязаны играть", – приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

Напомним, Реал добиралася до Памплоны с проблемами из-за погодных условий, а персоналу Осасуны пришлось приложить немало усилий, чтобы очистить поле от снега.

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