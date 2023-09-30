В субботу в чемпионате Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 8-й тур

Райо Вальекано – Мальорка – 2:2

Голы: Гарсия А., 4, Фалькао, 90+12 (п.) – Мурики, 45+1, Санчес, 59

Реал Сосьедад – Атлетик – 3:0

Голы: Ле Норман, 30, Кубо, 48, Оярсабаль, 66

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В текущем туре хватало топовых матчей, однако для страны басков значение имел только один - дерби на Аноэте между Реал Сосьедадом и Атлетиком. "Львы" шли в зоне ЛЧ, однако "чурри-урдин" в случае победы заняли бы их место.

Подопечные Иманола Альгуасила праздновали разгром. Счет на 25-й минуте открыл Ле Норман, который после подачи со штрафного зацепился за отскок и расстрелял ворота с шести метров - 1:0! Этот счет держался до конца первого тайма, а через две минуты после перерыва Кубо удвоил преимущество хозяев. На 66-й же минуте Оярсабаль, который только что вышел на замену, вырвался один на один с Симоном и довел дело до 3:0.

Реал Сосьедад одержал самую крупную победу над Атлетиком в Ла Лиге в ХХІ веке. В принципе, "львы" были обречены еще после гола Ле Нормана - они уже 93 года не побеждали на поле "чурри-урдин" в чемпионате, если пропускали первыми.

Райо Вальекано на своем поле неожиданно уступил Мальорке. Хозяева забили быстрый гол, сняв напряжение стартовых минут. В концовке тайма Лопес был обязан удваивать преимущество, но со штрафного попал в штангу. На перерыв, однако, команды ушли при ничейном счете – Мурики успел головой забить "в раздевалку".

После отдыха Райо продолжил давление, но... пропустил второй раз – длинная передача Дардера нашла Санчеса в штрафной и тот не промахнулся. Мальорка держала победный счет до последнего, но на седьмой добавленной минуте игра рукой в собственной штрафной стала роковой.

Арбитр после консультаций с VAR указал на отметку. К мячу подошел Фалькао и... не смог переиграть кипера. Однако рефери зафиксировал "какое-то" нарушение и попросил пробить второй раз. На этот раз Радамель не промахнулся – 2:2.

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