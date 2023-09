"Футбол 24" вместе с партнёром HLIBNY DAR рассказывает об очередном непростом матче соперника Шахтера в Лиге чемпионов.

Барселона разорвала связи с Севилией после резонансного заявления

Главной темой матча на Монжуик стала персона Серхио Рамоса. После ухода из Реала в 2021 году легендарный центрбек ни разу не встречался с Барселоной – и вот он вывел родную Севилью на битву. Кстати, нервионцы не знали побед над "блаугранас" в Ла Лиге в течение 8 лет (а на выезде – аж 21 год).

Перед игрой журналисты вспомнили Эль Класико 2016, когда Серхио Рамос выходил на поле в компании 9-летнего мальчика. Этим мальчиком был Альберт Эйнштейн Ламин Ямал. Вингер каталонцев, начавший отчётную встречу в основе.

️ 2016 — Сергио Рамос и 9 лет назад Ламин Yamal входит в пишущее…



2023 – Sergio Ramos and Lamine Yamal both start for Barça-Sevilla tonight.



@Gol pic.twitter.com/ywsNjeK05z