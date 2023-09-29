Главной темой матча на Монжуик стала персона Серхио Рамоса. После ухода из Реала в 2021 году легендарный центрбек ни разу не встречался с Барселоной – и вот он вывел родную Севилью на битву. Кстати, нервионцы не знали побед над "блаугранас" в Ла Лиге в течение 8 лет (а на выезде – аж 21 год).
Перед игрой журналисты вспомнили Эль Класико 2016, когда Серхио Рамос выходил на поле в компании 9-летнего мальчика. Этим мальчиком был Альберт Эйнштейн Ламин Ямал. Вингер каталонцев, начавший отчётную встречу в основе.
️ 2016 — Сергио Рамос и 9 лет назад Ламин Yamal входит в пишущее…
2023 – Sergio Ramos and Lamine Yamal both start for Barça-Sevilla tonight.
Барселона подходила к поединку на фоне серии невнятных выступлений. Победа над Сельтой случилась после 0:2 в середине второго тайма, а с Мальоркой в предыдущем туре расписали ничью (2:2). Севилья со своим интенсивным прессингом и средне-низким блоком могла создать ещё больше проблем.
С другой стороны, Хосе Луис Мендилибар проигрывал "блаугранас" 20 раз, что является рекордом Ла Лиги. Единственную победу над Барсой он одержал 11 лет назад, а в текущем сезоне его подопечные не впечатляют. "Рохибланкос" имели всего две победы при трёх поражениях и ничьей (статистика голов – 11:9).
Хозяева могли открыть счет уже на 56-й секунде. Жоау Фелиш принял диагональ от Кунде и запустил пас Бальде под врывание в штрафную. Алехандро прострелил с левого края на дальнюю штангу, где никто не играл с Ямалом – впрочем, Ламин не успел к мячу!
Севилья ничем особенным не отвечала, но держалась ровно. Темп матча оставался невысоким, а длительных нервных отрезков не возникало. Правда, контригра у андалусийцев долгое время хромала – в первые 30 минут гости огрызнулись только ударом Ракитича метров с 20-ти. Иван целил в ближнюю девятку, но тер Штеген парировал.
Барса за это время могла забивать дважды. Неприятный выстрел Фелиша с линии штрафной на 16-й минуте Нюланд парировал, а вот на 22-й уже и голкипер оставался беспомощным. Канселу зашёл на правый край, переиграв трёх защитников и покатив под замыкание Фелишу – Жоау же пробил метров с восьми и попал в перекладину. Мяч упал на линию ворот и вылетел в поле.
Ровно через минуту похожую ситуация случилась с Левандовски – впрочем, там фола точно не было.
Кроме того, каталонцы провели несколько хороших атак с проникающими пасами, которым до острого завершения не хватало какого-то касания. Казалось, что Севилья скоро пропустит, однако гости неожиданно ожили в последней трети первого тайма.
В частности, на 30-й минуте Ламела принял диагональ от Рамоса и исполнил прострел с правого края штрафной – мяч срикошетил на Окампоса, а тот бахнул метров с восьми. Гави накрыл удар на линии ворот! На 31-й же Люкебакио сыграл в стеночку с Ламелой и пробил с острого угла. Тер Штеген парировал.
На 34-й Окампос выходил один на один с разрезного паса Люкебакио, однако обработать мяч не удалось. Барса ответила шикарным забросом Канселу за спину Рамосу – Рафинья вырывался на рандеву с Нюландом и нанёс удар, но голкипер спас Севилью. Рафинья при этом получил повреждение.
Бразильца пришлось заменить на Фермина Лопеса. Юноша мог оправдать своё появление на поле уже на 39-й минуте, приняв передачу от Ямала и пробив метров с восьми. Точно в руки Нюланду. Именно Лопес эту атаку и создал, отдав диагональ на Ламина.
Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Второй тайм андалусийцы начали значительно активнее, организовав несколько опасных атак. В частности, Люкебакио стрелял метров с 12-ти после скидки от Соу, а на 61-й Доди пробивал с той же позиции "боковыми ножницами" – в обоих случаях по воробьям. К сожалению для гостей, это были их последние моменты во встрече.
Барселона же свои моменты завершала очень остро. Так, только подкат Хуанлу спас Севилью от гола Левандовски на 56-й минуте – тот пробивал после прострела от Лопеса. Дальнейший навес с углового замыкал Гави, однако мяч просвистел над перекладиной. На 70-й же Гави бахнул метров с 14-ти после скидки пяткой от Фелиша, направив сферу над левой девяткой.
Севилью вжимали в её штрафную. Острых эпизодов могло быть гораздо больше, если бы юный Ямал не начал перетягивать одеяло на себя.
В конце концов, на 76-й минуте андалусийцев дожали – Ферран Торрес, который только что заменил Фелиша, откликнулся на диагональ и сбросил её во вратарскую. На замыкании должен был оказаться Фермин Лопес, который находился в офсайде, однако мяч срикошетил от Рамоса – и влетел в ворота. 1:0!
Это был только третий автогол Серхио в Ла Лиге. Дважды это произошло во время выступлений за Реал, в матчах против... Севильи! Бывает и так.
Андалусийцы за следующие 20 минут не смогли организовать даже намёка на финальный штурм. Барселона же разрывала на контратаках – впрочем, снова стоит отметить проблемы каталонцев в завершающей фазе. Только на 2-й компенсированной минуте фаны дождались чего-то конкретного, однако удары Феррана и Левандовски из пределов штрафной накрыли защитники.
В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Барселоны. Подопечные Хави вернулись на первое место в Ла Лиге – впрочем, Реал или Жирона в текущем туре могут потеснить "блаугранас" ниже.