"Футбол 24" вместе с партнёром HLIBNY DAR рассказывает об очередном непростом матче соперника Шахтера в Лиге чемпионов.

Барселона разорвала связи с Севилией после резонансного заявления

Главной темой матча на Монжуик стала персона Серхио Рамоса. После ухода из Реала в 2021 году легендарный центрбек ни разу не встречался с Барселоной – и вот он вывел родную Севилью на битву. Кстати, нервионцы не знали побед над "блаугранас" в Ла Лиге в течение 8 лет (а на выезде – аж 21 год).

Перед игрой журналисты вспомнили Эль Класико 2016, когда Серхио Рамос выходил на поле в компании 9-летнего мальчика. Этим мальчиком был Альберт Эйнштейн Ламин Ямал. Вингер каталонцев, начавший отчётную встречу в основе.

️ 2016 — Сергио Рамос и 9 лет назад Ламин Yamal входит в пишущее…



2023 – Sergio Ramos and Lamine Yamal both start for Barça-Sevilla tonight.



@Gol pic.twitter.com/ywsNjeK05z - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2023

Барселона подходила к поединку на фоне серии невнятных выступлений. Победа над Сельтой случилась после 0:2 в середине второго тайма, а с Мальоркой в предыдущем туре расписали ничью (2:2). Севилья со своим интенсивным прессингом и средне-низким блоком могла создать ещё больше проблем.

С другой стороны, Хосе Луис Мендилибар проигрывал "блаугранас" 20 раз, что является рекордом Ла Лиги. Единственную победу над Барсой он одержал 11 лет назад, а в текущем сезоне его подопечные не впечатляют. "Рохибланкос" имели всего две победы при трёх поражениях и ничьей (статистика голов – 11:9).

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