Соперники полностью оправдали роль сереньких середняков в первой половине. Хетафе выглядел получше и получил численное большинство на 23-й минуте. Баэна нагло ударил Митровича локтем в грудь и увидел прямую красную. Хавбек Вильярреала еще на молодежном Евро запомнился неспортивным поведением, в частности, в полуфинале против Украины.

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Гости удерживали "нули" благодаря Филипу Йоргенсену, поймавшему кураж. Особенно эффектен был двойной сейв кипера "Желтой субмарины" еще до удаления. После перерыва он добавил в коллекцию отбитый выстрел Майораля из-под перекладины. Крученный удар Арамбарри – тоже не проблема.

Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью, не сильно повлиявшую на положение команд в турнирной таблице. Хетафе идет на десятой строчке, а Вильярреал – двенадцатый.

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