Вальядолид стал первым новичком Ла Лиги, одержав победу над Вильяреалом Б в 41 туре Сегунды.

Сегунда, 41 тур

Вальядолид – Вальярреал Б – 3:2

Голы: Моро, 60, Месегер, 90+1, Силла, 90+6 – Лекович, 76, Тасенде, 86

"Бело-фиолетовые" за тур до конца чемпионата обеспечили себе выход в Ла Лигу. Вальядолид в 41 туре переиграл Вильяреал Б со счетом 3:2.

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После 86 минуты команда, которая принадлежит бразильской звезде Роналдо, проигрывала 1:2, но в компенсированное время "бело-фиолетовые" смогли вырвать победу, забив два гола на 90+2 и 90+7. В итоге Вальядолид набрал 72 балла и стал не достижим для Эйбара, который находится на третьей строчке с 68 очками.

За вторую прямую путевкув Ла Лигу Эйбар поспорит с Леганесом. Эспаньол сыграет в плей-офф, а компанию ему составят две команды из тройки Овьедо, Спортинг Хихон и Расинг.

Уже точно Сегунду покинули Вильяреал Б, Алькоркон и клуб Пике – Андорра.

Последний тур Сегунды запланирован на 2 июня. Все матчи состоятся в 19:30 по киевскому времени.