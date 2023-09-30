У суботу у чемпіонаті Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 8-й тур

Райо Вальєкано – Мальорка – 2:2

Голи: Гарсія А., 4, Фалькао, 90+12 (п.) – Мурікі, 45+1, Санчес, 59

Реал Сосьєдад – Атлетік – початок матчу о 22:00

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Райо Вальєкано на своєму полі несподівано поступився Мальорці. Господарі забили швидкий гол, знявши напругу стартових хвилин. Наприкінці тайму Лопес був зобов'язаний подвоювати перевагу, але зі штрафного влучив у стійку. На перерву, однак, команди пішли за нічийного рахунку – Мурікі встиг головою забити "у роздягальню".

Після відпочинку Райо продовжив тиск, але... пропустив вдруге – довжелезна передача Дардера знайшла Санчеса у штрафному і той не схибив. Мальорка тримала переможний рахунок до останнього, але на сьомій доданій хвилині гра рукою у власному штрафному стала фатальною. Арбітр після консультацій з VAR вказав на позначку. До м'яча підійшов Фалькао і... не зміг переграти кіпера. Однак рефері зафіксував "якесь" порушення і попросив пробити вдруге. Цього разу Радамель не схибив.

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