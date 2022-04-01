Среди претендентов на нападающего называют ПСЖ, Барселону, Реал и Манчестер Сити, но фаворитами являются два последних. Мадрид пока сомневается, на это влияют сразу два фактора, утверждает Marca .

Лапорта гарантирует минимум 4 летние трансферы Барселоны – 2 фамилии уже известны, а с Холандом есть нюансы

Во-первых, "бланкос" шокированы требованиями агента Мино Райолы. Менеджер требует 30 миллионов зарплаты "чистыми" для Холанда и ставит несколько условий, которые в Реале считают неприемлемыми.

Во-вторых, мадридцев волнует высокая травматичность Эрлинга. К 21 году он получил 14 повреждений, 3 из которых в этом сезоне. Это опасение вполне логично, ведь Реал уже имеет горький опыт Эдена Азара и Гарета Бейла.

Заметим, результативность Холанда в Боруссии Дортмунд за два года впечатляет: 82 матча, 80 голов и 21 результативная передача.

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