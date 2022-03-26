Лапорта гарантирует минимум 4 летних трансфера Барселоны – 2 фамилии уже известны, а с Холандом есть нюансы
Президент Барселоны Жоан Лапорта заверил, что клуб найдет достойное усиление во время летнего окна.
"Мы оформим по меньшей мере 4 подписания, чтобы усилить нашу атаку, полузащиту и защиту.
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Холанд? Есть трансферы, которые мы не можем осуществить, потому что это навредит нашей экономике до 2023 года", – цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее ряд надежных источников подтвердил окончательное подписание Барсой контракта с хавбеком Милана Франком Кессье и устную договоренность с защитником Челси Андреасом Кристенсеном – оба летом становятся свободными агентами.
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