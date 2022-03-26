Президент Барселоны Жоан Лапорта заверил, что клуб найдет достойное усиление во время летнего окна.

"Мы оформим по меньшей мере 4 подписания, чтобы усилить нашу атаку, полузащиту и защиту.

Барселона не верит в трансфер Холанда – каталонцы бросят все силы, чтобы переманить Левандовски

Холанд? Есть трансферы, которые мы не можем осуществить, потому что это навредит нашей экономике до 2023 года", – цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее ряд надежных источников подтвердил окончательное подписание Барсой контракта с хавбеком Милана Франком Кессье и устную договоренность с защитником Челси Андреасом Кристенсеном – оба летом становятся свободными агентами.

Барселона знищила Реал в Ель Класіко: тактичний майстер-клас від Хаві і причини королівської ганьби