Серед претендентів на нападника називають ПСЖ, Барселону, Реал і Манчестер Сіті, але фаворитами є двоє останні. Мадрид поки має сумніви, на це впливають одразу два фактори, стверджує Marca.

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По-перше, "бланкос" шоковані вимогами агента Міно Райоли. Менеджер вимагає 30 мільйонів зарплатні "чистими" для Холанда та ставить кілька умов, які в Реалі вважають неприйнятними.

По-друге, мадридців хвилює висока травматичність Ерлінга. До 21 року він отримав 14 пошкоджень, 3 з яких цього сезону. Це побоювання є цілком логічним, адже Реал вже має гіркий досвід Едена Азара й Гарета Бейла.

Зауважимо, результативність Холанда в Борусії Дортмунд за два роки вражає: 82 матчі, 80 голів і 21 результативна передача.

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