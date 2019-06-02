Реал согласовал трансфер Азара, – The Times

Мадридский Реал договорился о переходе атакующего полузащитника лондонского Челси Эдена Азара.

"Сливочные" заплатят за звездного бельгийца 110 млн евро, сообщает The Times.

Кэхилл официально покинул Челси

По информации издания, также соглашением между Реалом и Челси будут предусмотрены бонусы в зависимости от выступлений Азара. Максимальные выплаты по ним могут достичь еще 15 млн евро.

Летнее трансферное окно – последняя возможность для "синих" выгодно продать хавбека, контракт которого с лондонцами завершает действие летом 2020 года. Новый контракт с Челси бельгийский полузащитник подписывать не намерен.

В сезоне 2018/19 Эден Азар провел 37 матчей в АПЛ, в которых забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач.

Символическая сборная сезона Лиги Европы – в состав попали 8 игроков Челси