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Реал согласовал трансфер Азара, – The Times

16:00 161 Читати українською
Реал согласовал трансфер Азара, – The Times
Эден Азар / Reuters

Мадридский Реал договорился о переходе атакующего полузащитника лондонского Челси Эдена Азара.

"Сливочные" заплатят за звездного бельгийца 110 млн евро, сообщает The Times.

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По информации издания, также соглашением между Реалом и Челси будут предусмотрены бонусы в зависимости от выступлений Азара. Максимальные выплаты по ним могут достичь еще 15 млн евро.

Летнее трансферное окно – последняя возможность для "синих" выгодно продать хавбека, контракт которого с лондонцами завершает действие летом 2020 года. Новый контракт с Челси бельгийский полузащитник подписывать не намерен.

В сезоне 2018/19 Эден Азар провел 37 матчей в АПЛ, в которых забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач.

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