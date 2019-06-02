Реал узгодив трансфер Азара, – The Times

Мадридський Реал домовився про перехід атакувального півзахисника лондонського Челсі Едена Азара.

"Вершкові" заплатять за зіркового бельгійця 110 млн євро, повідомляє The Times.

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За інформацією видання, також угодою між Реалом і Челсі будуть передбачені бонуси в залежності від виступів Азара. Максимальні виплати за ними можуть сягнути ще 15 млн євро.

Літнє трансферне вікно – остання нагода для "синіх" вигідно продати хавбека, контракт якого з лондонцями завершує дію влітку 2020 року. Підписувати новий контракт із Челсі бельгійський півзахисник наміру не має.

У сезоні 2018/19 Еден Азар провів 37 матчів в АПЛ, у яких забив 16 м'ячів і віддав 15 результативних передач.

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