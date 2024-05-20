Определились все участники Суперкубка Испании – Реал и Барселона могут встретиться в финале
Стали известны полуфинальные пары розыгрыша Суперкубка Испании сезона 2023/24.
По правилам за трофей соревнуются две лучшие команды из Ла Лиги и два финалиста из Кубка Испании. В текущем сезоне Реал и Барселона заняли первое и второе места соответственно, а национальный кубок выиграл Атлетик, обыграв Мальорку.
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Как сообщает Relevo, турнир планируют провести в Саудовской Аравии в январе. Вероятнее всего, что он состоится в период с 10 по 15 января. Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Реал – Мальорка
Атлетик – Барселона
Напомним, что действующим обладателем Суперкубка Испании является мадридский Реал.
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