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Символическая сборная сезона Лиги Европы – в состав попали 8 игроков Челси

20:32 123 Читати українською
Символическая сборная сезона Лиги Европы – в состав попали 8 игроков Челси
Символическая сборная сезона Лиги Европы – в состав попали 8 игроков Челси

УЕФА в своем твиттере опубликовал символическую сборную Лиги Европы сезона 2018/19.

В сборную сезона, которая состоит из 18 игроков попали 8 футболистов триумфатора Лиги Европы – Челси. Айнтрахт представляют 5 исполнителей, Арсенал – 3, а Бенфику – 2.

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Вратари: Кевин Трапп (Айнтрах), Кепа Аррисабалага (Челси).

Защитники: Алехандро Гримальдо (Бенфика), Сеад Колашинац (Арсенал), Лоран Кошельны (Арсенал), Давид Луис (Челси), Сезар Аспиликуэта (Челси), Данни Да Коста (Айнтрахт).

Полузащитники: Хасэбэ Макото(Айнтрахт), Филипп Костич (Айнтрахт), Жоржинью (Челси), Н'Голо Канте (Челси), Педро (Челси), Эден Азар (Челси).

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Оливье Жиру (Челси), Лука Йович (Айнтрахт), Жоау Фелиш (Бенфика).

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