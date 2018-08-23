Реал согласовал трансфер Аспаса, – СМИ

Форвард Сельты Яго Аспас близок к переходу в мадридский Реал.

Мадридский Реал и Сельта договорились о трансфере нападающего Яго Аспаса, сообщает El Chiringuito. Игрок является альтернативой Родриго Морено из Валенсии, при котором "летучие мыши" хотят получить 120 млн евро.

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Клаусула Аспас составляет 40 млн евро, что в три раза меньше. Нападающий уже имеет досид выступлений в топ-клубе, ведь в сезоне 2014/2015 играл в составе Ливерпуля, но тот период нельзя назвать удачным, а команда Брендана Роджерса даже не попала в Лигу чемпионов.

С Сельтой высшее достижение Яго был полуфинал Лиги Европы, где подопечные Эдуардо Бериссо уступили будущему триумфатору турнира Манчестер Юнайтед.

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