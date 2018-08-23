toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛИГА ЕВРОПЫ АЯКС - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Реал согласовал трансфер Аспаса, – СМИ

16:13 148 Читати українською
Реал согласовал трансфер Аспаса, – СМИ
Яго Аспас / соцсети

Форвард Сельты Яго Аспас близок к переходу в мадридский Реал.

Мадридский Реал и Сельта договорились о трансфере нападающего Яго Аспаса, сообщает El Chiringuito. Игрок является альтернативой Родриго Морено из Валенсии, при котором "летучие мыши" хотят получить 120 млн евро.

Реал еще может подписать Мбаппе – клуб ожидает решения УЕФА по ПСЖ

Клаусула Аспас составляет 40 млн евро, что в три раза меньше. Нападающий уже имеет досид выступлений в топ-клубе, ведь в сезоне 2014/2015 играл в составе Ливерпуля, но тот период нельзя назвать удачным, а команда Брендана Роджерса даже не попала в Лигу чемпионов.

С Сельтой высшее достижение Яго был полуфинал Лиги Европы, где подопечные Эдуардо Бериссо уступили будущему триумфатору турнира Манчестер Юнайтед.

Реал за 10 дней до закрытия трансферного окна: Лунин уйдет из-за Наваса, проблема с бразильцем, 120 млн за "девятку"

Теги
Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Яго Аспас Яго Аспас Сельта Сельта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
17
мин
Заря
21:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук