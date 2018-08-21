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Реал за 10 дней до закрытия трансферного окна: Лунин уйдет из-за Наваса, проблема с бразильцем, 120 млн за "девятку"

17:54 130 Читати українською
Реал за 10 дней до закрытия трансферного окна: Лунин уйдет из-за Наваса, проблема с бразильцем, 120 млн за "девятку"
Лопетеги будет принимать важные решения в ближайшие 10 дней

Мадридский Реал за десять дней до закрытия трансферного окна еще не сформировал основную обойму игроков. Какие футболисты могут покинуть клуб и кто пополнит команду, выясняет "Футбол 24".

Вратарский вопрос

Вратарский вопрос – настоящая головная боль для Лопетеги и руководства Реала. Королевский клуб располагает аж пятью вратарями, которых после закрытия трансферного окна останется только трое. Все карты тренерскому штабу "бланкос" спутало решение Кейлора Наваса бороться за место под солнцем с Тибо Куртуа. Если бы костариканец покинул Мадрид, на что рассчитывало руководство перед трансфером бельгийца, то Лунин гарантированно бы начал сезон как второй голкипер Реала. Теперь украинцу придется искать хороший вариант с арендой, где бы он мог получить достаточное количество игровых минут.

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Лунин мог бы остаться с первой командой Реала в роли третьего голкипера, но такой вариант не рассматривает ни одна из сторон, информирует Marca. Мадрид хочет, чтобы экс-вратарь Зари, на которого возлагаются огромные надежды в будущем, стабильно играл. Роль №3 пока удовлетворяет только Люку Зидана. Сын великого Зизу настолько "амбициозный", что готов весь сезон греть скамейку запасных, лишь бы остаться в Реале. Что ж, иногда яблоко от яблони падает слишком далеко... Поэтому, скорее всего, именно Люка завершит вратарское трио вместе с Куртуа и Навасом. Касилья вроде как уже ищет себе новый клуб.

Пристроить молодежь

Летом Реал решил вернуть из аренды 23-летнего форварда Рауля Де Томаса и вечно перспективного датчанина Мартина Едегора. Оба игрока не убедили Лопетеги на предсезонных сборах и будут искать лучшей судьбы в других клубах. Де Томас имеет большие шансы вернуться в Райо Вальекано, а приоритет Едегора – Витесс. Мадрид рассматривает только варианты с арендой.

А вот Борха Майораль и Маркос Льоренте сейчас находятся в полной неопределенности. Этим футболистам прямо не указывают на дверь, но их будущее будет зависеть от трансферов Реала в ближайшие 10 дней. Приход новых игроков на их позицию автоматически будет означать, что талантливых испанцев придется пристроить в командах, где бы они получали игровую практику.

Наибольшее беспокойство со стороны руководства Реала пока вызывает 18-летний Винисиус. Бразилец, за которого мадридцы выложили Фламенго 45 млн евро, не сыграл ни минуты на старте сезона. Перес хотел бы, чтобы Лопетеги активно использовал технического вингера, а баск предпочитает не торопиться с интеграцией игрока. Тренер считает, что самое главное в ситуации с бразильцем – терпение. Лопетеги не сомневается в игровых качествах "нового Неймара", но опасается, что он может заранее перегореть. Предварительно Винисиуса заявили за молодежную команду, но вариант с арендой также не исключается. По крайней мере, регулярная практика в менее статусном клубе помогла бы бразильцу быстрее адаптироваться к европейскому футболу.

Найти "девятку"

В стартовом туре Примеры Реал меньше всех команд чемпионата Испании атаковал через центр – только в 17,9% случаев. Лопетеги уже буквально на коленях просит Переса подписать нового форварда и, по слухам, назвал президенту имя своего фаворита. Баск считает, что "девятка" Валенсии Родриго Морено мог бы идеально влиться в мадридский оркестр. Руководство вроде как также считает форварда сборной Испании неплохой кандидатурой на замену Роналду, однако Флорентино отпугивает цена на 27-летнего нападающего. "Летучие мыши" не намерены торговаться и готовы расстаться с Родриго только после выплаты клаусули (120 млн евро). Икарди и Тимо Вернер – запасные варианты.

На фото: атаки Реала в матчі проти Хетафе

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