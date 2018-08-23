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Реал еще может подписать Мбаппе – клуб ожидает решения УЕФА по ПСЖ

13:17 85 Читати українською
Реал еще может подписать Мбаппе – клуб ожидает решения УЕФА по ПСЖ
Килиан Мбаппе / фото: ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе еще может покинуть французский клуб этим летом. Главным претендентом на форварда остается мадридский Реал.

Реал все еще надеется подписать одного из лидеров ПСЖ Килиана Мбаппе. "Королевский клуб" ожидает решения УЕФА, согласно которому ПСЖ может быть обязан продать одного из своих игроков для соответствия требованиям финансового fair-play, сообщает AS.

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Ожидается, что решение будет вынесено 30 августа.

В понедельник ПСЖ должен заплатить Монако 180 млн евро за Килиана Мбаппе, которого арендовал в прошлом году. В случае наложения санкций на парижан не исключен вариант, при котором нападающий вообще может вернуться в Монако. Реал занял выжидательную позицию и наблюдает за развитием ситуации.

Ранее сообщалось об интересе Реала к Мбаппе, однако француз отказал мадридцам, которые активно продолжают поиски форварда.

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