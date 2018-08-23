toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗОРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛІГА ЄВРОПИ АЯКС - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Реал узгодив трансфер Аспаса, – ЗМІ

16:13 317 Читать на русском
Реал узгодив трансфер Аспаса, – ЗМІ
Яго Аспас / соцмережі

Форвард Сельти Яго Аспас близький до переходу в мадридський Реал.

Мадридський Реал та Сельта домовились щодо трансферу нападника Яго Аспаса, повідомляє El Chiringuito. Гравець є альтернативою Родріго Морено з Валенсії, за якого "кажани" хочуть отримати 120 млн євро.

Реал ще може підписати Мбаппе – клуб очікує рішення УЄФА щодо ПСЖ

Клаусула Аспаса складає 40 млн євро, що втричі менше. Нападник вже має досід виступів у топ-клубі, адже у сезоні 2014/2015 грав у складі Ліверпуля, але той період не можна назвати вдалим, а команда Брендана Роджерса навіть не потрапила в Лігу чемпіонів.

Із Сельтою найвище досягнення Яго був півфінал Ліги Європи, де підопічні Едуардо Беріссо поступились майбутньому тріумфатору турніру Манчестер Юнайтед.

Реал за 10 днів до закриття трансферного вікна: Лунін піде через Наваса, проблема з бразильцем, 120 млн за "дев'ятку"

Теги
Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Яго Аспас Яго Аспас Сельта Сельта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
39
хв
Зоря
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук