Реал узгодив трансфер Аспаса, – ЗМІ

Форвард Сельти Яго Аспас близький до переходу в мадридський Реал.

Мадридський Реал та Сельта домовились щодо трансферу нападника Яго Аспаса, повідомляє El Chiringuito. Гравець є альтернативою Родріго Морено з Валенсії, за якого "кажани" хочуть отримати 120 млн євро.

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Клаусула Аспаса складає 40 млн євро, що втричі менше. Нападник вже має досід виступів у топ-клубі, адже у сезоні 2014/2015 грав у складі Ліверпуля, але той період не можна назвати вдалим, а команда Брендана Роджерса навіть не потрапила в Лігу чемпіонів.

Із Сельтою найвище досягнення Яго був півфінал Ліги Європи, де підопічні Едуардо Беріссо поступились майбутньому тріумфатору турніру Манчестер Юнайтед.

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