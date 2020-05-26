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Реал согласился отпустить Йовича в Милан

14:50 23 Читати українською
Реал согласился отпустить Йовича в Милан
Лука Йовіч / Фото з відкритих джерел

Похоже, форвард Реала Лука Йович проведет следующий сезон в Серии А.

Руководство Реала согласилось отпустить Йовича в Милан, сообщает Corriere dello Sport.

Холанд поможет Йовичу спасти свою карьеру в Реале

"Росонерри" хотят оформить арендное соглашение Луки на один год.

Напомним, Реал приобрел 22-летнего серба летом у Айнтрахта за 60 млн евро. Йович пока не смог оправдать эту сумму, а также ожидания мадридских болельщиков. В нынешнем сезоне Примеры Лука провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

Реал знайшов несподіваний варіант підсилення – за гравцем, який є одним із найкращих у Європі, полюють топ-клуби

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