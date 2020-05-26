toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ

Реал погодився відпустити Йовіча в Мілан

14:50 473 Читать на русском
Реал погодився відпустити Йовіча в Мілан
Лука Йовіч / Фото з відкритих джерел

Схоже, форвард Реала Лука Йовіч проведе наступний сезон у Серії А.

Керівництво Реала погодилось відпустити Йовіча в Мілан, повідомляє Corriere dello Sport.

Холанд допоможе Йовічу врятувати свою кар'єру в Реалі

"Росонеррі" хочуть оформити орендну угоду Луки на один рік.

Нагадаємо, Реал придбав 22-річного серба влітку у Айнтрахта за 60 млн євро. Йовіч поки не зміг виправдати цю суму, а також очікування мадридських вболівальників. У нинішньому сезоні Прімери Лука провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

Реал знайшов несподіваний варіант підсилення – за гравцем, який є одним із найкращих у Європі, полюють топ-клуби

blog_ava
Шахтар бореться з Манчестер Сіті та Барселоною за "нового Фернандінью"
10:14
1825
Теги
Італія Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Мілан Мілан Лука Йовіч Лука Йовіч Трансфери Реал Мадрид Трансфери Мілана
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
40
хв
Борусія Дортмунд
19:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук