Реал погодився відпустити Йовіча в Мілан

Схоже, форвард Реала Лука Йовіч проведе наступний сезон у Серії А.

Керівництво Реала погодилось відпустити Йовіча в Мілан, повідомляє Corriere dello Sport.

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"Росонеррі" хочуть оформити орендну угоду Луки на один рік.

Нагадаємо, Реал придбав 22-річного серба влітку у Айнтрахта за 60 млн євро. Йовіч поки не зміг виправдати цю суму, а також очікування мадридських вболівальників. У нинішньому сезоні Прімери Лука провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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