Реал погодився відпустити Йовіча в Мілан

Україна — 16:00 461
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Екс-гравці збірної України і Динамо стали перлинами екзотичного чемпіонату – як знайти перший клуб за 2 роки
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Григорій Суркіс отримав подарунок майже на 25 мільйонівУкраїна — 13:10 3978
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Скільки в Італії готові платити за Циганкова – скромні цифри, які не влаштовують ДинамоУкраїна — 12:13 4635
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"Мілевський приходив на тренування першим": творець чемпіонів із Бреста – про купівлю Хачеріді і шок від збірної УкраїниІнтерв’ю — 12:00 4537
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Шахтар бореться з Манчестер Сіті та Барселоною за "нового Фернандінью"Англія — 10:14 1825