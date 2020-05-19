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Холанд поможет Йовичу спасти свою карьеру в Реале

11:14 75 Читати українською
Холанд поможет Йовичу спасти свою карьеру в Реале
Лука Йович / Getty images

Форвард мадридского Реала и сборной Сербии Лука Йович получит возможность подтвердить свой уровень в Мадриде.

Будущее серба в Королевском клубе было туманным, поскольку "сливочные" хотели приобрести на его позицию Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии. Однако, Лука останется в коллективе еще на один сезон, поскольку Реал отложил переход норвежца до 2021 года, сообщает AS.

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Отмечается, что сам Йович решительно настроен доказать свою способность выступать на самом высоком уровне, а Реал готов предоставить ему такую ​​возможность. Сейчас футболист находится в клубном лазарете из-за травмы, которая оставит форварда вне игры на три месяца. Ранее сообщалось, что он упал с террасы своего дома и едва выжил.

Напомним, Йович перешел в Реал летом прошлого года из Айнтрахта за 60 млн евро. В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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