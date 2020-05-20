Реал знайшов несподіваний варіант підсилення – за гравцем, який є одним із найкращих у Європі, полюють топ-клуби

Мадридський Реал у пошуках підсилення захисту звернув увагу на 22-річного Габріеля, який виступає за Лілль. Бразилець провів феноменальний сезон та вважається одним із найкращих центрбеків Європи.

Підписання центрального захисника у літнє трансферне вікно – одне з пріоритетних завдань мадридського клубу. У розпорядженні Зінедіна Зідана є лише два центрбеки світового рівня – Серхіо Рамос та Рафаель Варан. Едер Мілітао, на якого покладалися великі сподівання, наразі не може стати своїм на Сантьяго Бернабеу, а гра Начо не надто влаштовує керманича королівського клубу. Основною метою Реала є 21-річний Дайот Упамекано, який захищає кольори РБ Лейпциг, але молодий француз наразі є занадто дорогим для мадридців.

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Німецький клуб готовий знизити ціну на Упамекано з 60 до 40 млн євро, проте навіть така сума наразі є непідйомною для "вершкових". У пошуках необхідного підсилення мадридці звернули увагу на французьку Лігу 1 – у полі зору Реала опинився захисник Лілля Габріел, якого багато хто порівнює з лідером Наполі Каліду Кулібалі.

22-річний бразилець став альтернативою Упамекано. Центрбек повністю відповідає критеріям мадридського клубу – він доволі молодий, але вже має європейський досвід, позаяк переїхав з Бразилії, де виступав за Аваї, ще в січні 2017 року. Пограв на правах оренди за Динамо Загреб та Труа, а в поточному сезоні став справжнім стовпом оборони Лілля – 34 матчі (з них 6 у Лізі чемпіонів) та 1 забитий гол. Ще одна перевага Габріеля – він є лівоногим футболістом, а це стане ідеальним доповненням до правоногих Рамоса чи Варана. Єдина проблема захисника – у нього відсутній паспорт громадянина ЄС, що може спричинити певні незручності для Реала, адже кількість таких футболістів у заявці обмежується, зазначає AS.

Габріел суттєво дешевший за Упамекано – той же Transfermarkt оцінює бразильця у 17,5 млн євро попри чинний контракт до 30 червня 2023-го (захисник РБ Лейпциг коштує 45 млн). Підписання центрбека виявилося відмінною інвестицією для Лілля, який виклав за нього 3 млн євро. "Доги" відомі вмінням продавати футболістів – зокрема, минулого року французький клуб заробив 143 млн євро на трансферах 5-ти гравців. Немає жодних сумнівів, що Габріел стане черговим вигідним продажем Лілля. Залишилося лише дізнатися, який клуб виграє боротьбу за гравця, адже раніше за бразильцем стежили ще й представники АПЛ – зокрема, Евертон, Арсенал та Челсі. Останні вже могли оцінити потенціал Габріеля у очних матчах групового турніру ЛЧ 2019/20.

Однією з найбільших чеснот бразильця є вміння просувати м'яч – за цим показником трансферна ціль Реала входить до числа найкращих захисників у топ-5 європейських чемпіонатах. Лілль – команда, яка не віддає перевагу контролю м'яча, а намагається проводити швидкі атаки. Тут Габріел розкривається якнайкраще, позаяк відмінно знаходить партнерів у фінальній третині поля. Більше 10 таких передач за матч – розкішний показник, який лише трішки поступається тому ж Упамекано.

Ще однією топ-якістю Габріеля є його вміння вигравати єдиноборства. Більше 5 виграних дуелей протягом 90 хвилин з 64,34% успішності – не в останню чергу саме бразилець доклався до вдалих результатів Лілля в обороні. За 28 зіграних матчів Ліги 1 "доги" пропустили 27 м'ячів, здобувши право зіграти у Лізі Європи 2020/21.

У Ліллі Габріел складає пару центрбеків разом з португальцем Жозе Фонте. Чемпіон Європи-2016 якраз не надто вміє просувати м'яч, тому ця функція повністю лягає на плечі бразильця. Він вміє виконувати розкішні діагоналі на своїх партнерів в атаку – колись в Україні найкращим у цьому компоненті був Ярослав Ракицький часів своєї оптимальної форми. До слова, попри свої фізичні дані (190 см зросту) його важко назвати повільним захисником – спритності Габріелю не позичати. Також бразилець може похизуватися непоганими показниками у перехопленнях м'яча, що регулярно демонстрував як у Лізі 1, так і у матчах єврокубків.

Що ж, Реал має шанс значно зекономити, адже трансфер Габріеля обійдеться щонайменше вдвічі дешевше, ніж перехід Упамекано. При цьому бразилець куди менш розкручений, але, водночас, не факт, що гірший за свого доволі іменитого конкурента з Бундесліги.

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