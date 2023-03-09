Карим Бензема страдает от дискомфорта в лодыжке и может пропустить матч 25 тура чемпионата Испании.

Участие нападающего Реала Карима Бензема в субботнем матче с Эспаньолом находится под вопросом. Как информирует Mundo Deportivo, ссылаясь на информационное агентство EFE, действующий обладатель "Золотого мяча" страдает от дискомфорта в лодыжке.

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Во время двух последних тренировок Бензема занимался по индивидуальной программе.

Сообщается, что эти проблемы не должны помешать Кариму сыграть в ответном матче с Ливерпулем в Лиге чемпионов в следующую среду, а также в Эль Класико против Барселоны 19 марта.

В сезоне 2022/23 из-за различных травм Бензема пропустил 14 из 40 матчей Реала.

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