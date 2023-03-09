Карім Бензема страждає від дискомфорту у кісточці і може пропустити матч 25 туру чемпіонату Іспанії.

Участь нападника Реала Каріма Бензема в суботньому матчі з Еспаньолом перебуває під питанням. Як інформує Mundo Deportivo, посилаючись на інформаційне агентство EFE, чинний володар "Золотого м'яча" страждає від дискомфорту у кісточці.

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Під час двох останніх тренувань Бензема займався за індивідуальною програмою.

Повідомляється, що ці проблеми не повинні завадити Каріму зіграти в матчі-відповіді з Ліверпулем у Лізі чемпіонів наступної середи, а також в Ель Класіко проти Барселони 19 березня.

У сезоні 2022/23 через різні травми Бензема пропустив 14 із 40 матчів Реала.

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