37-летний хорват не раз заявлял, что стремится завершить карьеру именно в столице Испании, и был уверен, что продлит действующее соглашение. Однако сейчас ситуация немного изменилась, сообщает Defensa Central.

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Физическое истощение и не столь решительная игра, как в предыдущих сезонах, вызывали сомнения относительно пролонгации сотрудничества. Реал считает, что это может быть рискованное решение в плане результативности и эффективности Луки. Сейчас ситуация такова, что Модрич ближе к уходу из клуба уже летом.

Хорват, надевающий сливочную футболку с 2012 года, открыт к новым вызовам. Завершать карьеру в конце сезона он не собирается. Уже несколько месяцев у него есть роскошное предложение из Саудовской Аравии – предлагают 60 миллионов евро за 2 сезона.

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