Руководство Реала решило избавиться от игроков, не входящих в планы тренерского штаба. К тому же это может принести средства, которые можно будет инвестировать в покупку новых футболистов, сообщает Fichajes.net.

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По информации источника, Флорентино Перес намерен активно провести летний трансферный рынок. Для подписания новичков и планируется чистка, целью которой является оптимизация бюджета.

Среди игроков, которых хочет продать Реал, оказался Андрей Лунин. Также на Сантьяго Бернабеу должны попрощаться с Эденом Азаром, Хесусом Вальехо, Альваро Одриосолой, Мариано Диасом и Марко Асенсио. Кстати, последние двое уйдут в статусе свободных агентов.

Напомним, Андрей Лунин перебрался в Реал почти пять лет назад. За этот период украинец неоднократно отправлялся в аренды в другие клубы и был дублером Тибо Куртуа. За Мадрид суммарно сыграл всего 16 матчей. В частности, был основным голкипером "сливочных" на триумфальном клубном чемпионате мира.

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