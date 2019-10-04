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Реал сделал официальное заявление по болезни Куртуа

16:20 216 Читати українською
Реал сделал официальное заявление по болезни Куртуа
Тибо Куртуа / ФК Реал Мадрид

Мадридский Реал на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором рассказал о состоянии здоровья бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

"В связи с информацией, которая появляется о нашем игроке Тибо Куртуа футбольный клуб Реал Мадрид заявляет следующее:

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1. У нашего футболиста никогда не была диагностирована тревожность, соответственно, информация об этом является ложью.

2. Тибо Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не смог доиграть матч с Брюгге. Ему оказали помощь.

3. Организм игрока положительно реагирует на лечение", – говорится в заявлении королевского клуба.

Напомним, Куртуа был заменен в перерыве матча 2-го тура Лиги чемпионов против Брюгге (2:2). Сообщалось, что игрок покинул поле из-за головокружения и проблем с желудком.

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Испания Тибо Куртуа Тибо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Брюгге
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