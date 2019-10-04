Реал сделал официальное заявление по болезни Куртуа

Мадридский Реал на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором рассказал о состоянии здоровья бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

"В связи с информацией, которая появляется о нашем игроке Тибо Куртуа футбольный клуб Реал Мадрид заявляет следующее:

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1. У нашего футболиста никогда не была диагностирована тревожность, соответственно, информация об этом является ложью.

2. Тибо Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не смог доиграть матч с Брюгге. Ему оказали помощь.

3. Организм игрока положительно реагирует на лечение", – говорится в заявлении королевского клуба.

Напомним, Куртуа был заменен в перерыве матча 2-го тура Лиги чемпионов против Брюгге (2:2). Сообщалось, что игрок покинул поле из-за головокружения и проблем с желудком.

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