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Зидан прокомментировал замену Куртуа в перерыве матча с Брюгге

12:13 279 Читати українською
Зидан прокомментировал замену Куртуа в перерыве матча с Брюгге
Зинедин Зидан / Фото из открытых источников

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан дал свои объяснения относительно инцидента с заменой голкипера в матче второго тура Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

"Куртуа находился в плохом состоянии и не мог продолжать игру во втором тайме. Тем не менее, он вратарь Реала вместе с Арреолой. У каждого свое мнение – я не собираюсь сейчас об этом говорить.

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Мы должны быть готовы так, как были готовы в последних трех матчах. Куртуа хочет как можно лучше выполнять свою работу, вот о чем речь. Вторая половина была лучше и я это обязательно учту. В первом тайме мы могли показать пальцем на Куртуа, но мы одна команда и я первый, кто возьмет удар на себя. Я несу ответственность", – рассказал Зидан официальному сайту УЕФА.

Напомним, мадридский Реал сенсационно сыграл вничью с бельгийским Брюгге в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Следующий матч в еврокубках "сливочные" проведут на выезде против турецкого Галатасарая 22 октября.

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