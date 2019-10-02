Зидан прокомментировал замену Куртуа в перерыве матча с Брюгге

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан дал свои объяснения относительно инцидента с заменой голкипера в матче второго тура Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге.

"Куртуа находился в плохом состоянии и не мог продолжать игру во втором тайме. Тем не менее, он вратарь Реала вместе с Арреолой. У каждого свое мнение – я не собираюсь сейчас об этом говорить.

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Мы должны быть готовы так, как были готовы в последних трех матчах. Куртуа хочет как можно лучше выполнять свою работу, вот о чем речь. Вторая половина была лучше и я это обязательно учту. В первом тайме мы могли показать пальцем на Куртуа, но мы одна команда и я первый, кто возьмет удар на себя. Я несу ответственность", – рассказал Зидан официальному сайту УЕФА.

Напомним, мадридский Реал сенсационно сыграл вничью с бельгийским Брюгге в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Следующий матч в еврокубках "сливочные" проведут на выезде против турецкого Галатасарая 22 октября.

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