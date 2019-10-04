Реал зробив офіційну заяву щодо хвороби Куртуа

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті опублікував заяву, в якій розповів про стан здоров'я бельгійського воротаря Тібо Куртуа.
"У зв'язку з інформацією, яка з'являється про нашого гравця Тібо Куртуа футбольний клуб Реал Мадрид заявляє наступне:
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1. У нашого футболіста ніколи не була діагностована тривожність, відповідно, інформація про це є брехнею.
2. Тібо Куртуа був діагностований гострий гастроентерит зі зневодненням і електролітним дисбалансом, в зв'язку з чим він не зміг дограти матч з Брюгге. Йому надали допомогу.
3. Організм гравця позитивно реагує на лікування", – йдеться в заяві королівського клубу.
Нагадаємо, Куртуа був замінений у перерві матчу 2-го туру Ліги чемпіонів проти Брюгге (2:2). Повідомлялося, що гравець покинув поле через запаморочення і проблем зі шлунком.
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