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Реал зробив офіційну заяву щодо хвороби Куртуа

16:20 944 Читать на русском
Реал зробив офіційну заяву щодо хвороби Куртуа
Тібо Куртуа / ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті опублікував заяву, в якій розповів про стан здоров'я бельгійського воротаря Тібо Куртуа.

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

"У зв'язку з інформацією, яка з'являється про нашого гравця Тібо Куртуа футбольний клуб Реал Мадрид заявляє наступне:

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1. У нашого футболіста ніколи не була діагностована тривожність, відповідно, інформація про це є брехнею.

2. Тібо Куртуа був діагностований гострий гастроентерит зі зневодненням і електролітним дисбалансом, в зв'язку з чим він не зміг дограти матч з Брюгге. Йому надали допомогу.

3. Організм гравця позитивно реагує на лікування", – йдеться в заяві королівського клубу.

Нагадаємо, Куртуа був замінений у перерві матчу 2-го туру Ліги чемпіонів проти Брюгге (2:2). Повідомлялося, що гравець покинув поле через запаморочення і проблем зі шлунком.

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Теги
Іспанія Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Брюгге
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