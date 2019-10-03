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Соболь и Ко шокировали Реал в Лиге чемпионов: почему стало возможным "бельгийское чудо"

17:43 171 Читати українською
Соболь и Ко шокировали Реал в Лиге чемпионов: почему стало возможным "бельгийское чудо"
Старые привидения Реала возвращаются

Мадридский Реал жалко стартовал в Лиге чемпионов 2019/20, набрав лишь одно очко после двух первых матчей. Домашнее фиаско с Брюгге, за который успешно выступил украинец Эдуард Соболь, обнажило 5 серьезных проблем команды Зидана.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

"Каталонский вирус"

Мадрид много держит мяч, но это не приносит никакой пользы. В первом тайме "бельгийского фиаско" владения переваливало за 73%, что стало личным рекордом "бланкос" после второго пришествия Зидана. Похожий показатель Реал демонстрировал еще на старте прошлого сезона: 77,9% против Хетафе (2: 0) и 77,2% против Леганеса (4: 1). Однако, в обоих случаях длительная работа с мячом позволяла мадридцам побеждать, они реально контролировали игру, редко позволяя соперникам проводить быстрые контратаки – с Брюгге все было наоборот. Соболю и Ко хватило трех подходов к воротам Куртуа, чтобы забить два шокирующие мяча. Так называемый "каталонский вирус", похоже, добрался до Бернабеу.

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Карвахаль в роли диспетчера как показательный сюрреализм

Команда Зидана продолжает страдать в середине поля. С такими выдающимися мастерами как Кроос, Модрич, Азар и Каземиро мадридцы чаще всего начинали собственные атаки через правый фланг обороны. Роль некоего диспетчера неожиданно повесили на Дани Карвахаля, который выполнил больше передач среди всех игроков Реала – 83. Испанский латераль не отличался оригинальностью решений, ища в большинстве случаев Васкеса... одного из главных виновников сенсационной ничьей.

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Слабая форма хавбеков, в частности, Крооса и Модрича, не первый раз создает Зизу немало проблем. И как тут не вспомнить, что французский специалист настаивал на приобретении Поля Погба, однако президент не был готов обижать кого-то из старых "солдат". Возможно, до открытия зимнего трансферного окна Перес таки изменит свое мнение. Погба, Эриксен и ван де Беек -–снова на радаре.

Васкес и Винисиус – не проблема для Соболя

Испанская пресса нещадно уничтожала галисийского вингера после противостояния с Брюгге. За 67 минут игры бывший любимец мадридской публики исполнил лишь 29 пасов – свмый худший результат после несчастного Начо, который выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы колена. Инертный Лукас почти не обострял, регулярно проигрывал свои дуэли Соболю и Симону, 16 раз терял мяч на чужой половине поля. Серый футбол 28-летнего галисийца, а также нестабильность юного Винисиуса (ни одного удара, один удачный обыгрыш, 10 потерь) изрядно упростили задачу защитнику сборной Украины, который чувствовал себя, как рыба в воде на левом фланге обороны Брюгге, отсюда же – третий самый высокий балл в составе гостей (7.4).

Депрессивный Азар

Бельгиец после трансфера в Реал не демонстрирует даже 50% собственного потенциала. Заметный невооруженным глазом лишний вес, недостаток нацеленности на ворота, отсутствие ритма и слабая коммуникация с партнерами – это только первое, что бросается в глаза, наблюдая за мадридской версией Азара. Отчетный поединок не стал исключением. Один из лучших игроков мира, фактически, потерялся в матче против откровенного середняка европейского футбола, провалив каждую из трех попыток обыграть соперника. Довершили печальную игру бельгийца 18 потерь, один удар в створ, который стал легкой добычей голкипера и три выигранные единоборства с 13-ти. Конечно, многие оправдает плохой старт Азара недавней травмой, но футболисты такого уровня просто обязаны давать больше, тем более, когда за тебя выложили 100 млн евро.

Провальная оборона и вратарскый вопрос

В трех предыдущих матчах (Севилья, Осасуна, Атлетико) команда Зидана получила лишь один удар в створ своих ворот. Казалось, что мадридцам наконец удалось наладить игру в обороне после парижского позора, однако экс-форвард луганской Зари Деннис Бонавентуре быстро напомнил о старых кошмарах. В первом тайме Брюгге реализовал два выстрела из трех, а после перерыва Ареола чудом спас Мадрид от еще одного пропущенного мяча. На выходе – четыре удара с двумя голами... и старые дискуссии о роли "первого номера", хотя Куртуа больше не должен соревноваться с опытным Навасом. Фанаты освистывают бельгийца и аплодисментами встречают его нового конкурента, Ареола. Вратарский вопрос снова актуален.

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