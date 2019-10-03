Соболь и Ко шокировали Реал в Лиге чемпионов: почему стало возможным "бельгийское чудо"

Мадридский Реал жалко стартовал в Лиге чемпионов 2019/20, набрав лишь одно очко после двух первых матчей. Домашнее фиаско с Брюгге, за который успешно выступил украинец Эдуард Соболь, обнажило 5 серьезных проблем команды Зидана.

"Каталонский вирус"

Мадрид много держит мяч, но это не приносит никакой пользы. В первом тайме "бельгийского фиаско" владения переваливало за 73%, что стало личным рекордом "бланкос" после второго пришествия Зидана. Похожий показатель Реал демонстрировал еще на старте прошлого сезона: 77,9% против Хетафе (2: 0) и 77,2% против Леганеса (4: 1). Однако, в обоих случаях длительная работа с мячом позволяла мадридцам побеждать, они реально контролировали игру, редко позволяя соперникам проводить быстрые контратаки – с Брюгге все было наоборот. Соболю и Ко хватило трех подходов к воротам Куртуа, чтобы забить два шокирующие мяча. Так называемый "каталонский вирус", похоже, добрался до Бернабеу.

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Карвахаль в роли диспетчера как показательный сюрреализм

Команда Зидана продолжает страдать в середине поля. С такими выдающимися мастерами как Кроос, Модрич, Азар и Каземиро мадридцы чаще всего начинали собственные атаки через правый фланг обороны. Роль некоего диспетчера неожиданно повесили на Дани Карвахаля, который выполнил больше передач среди всех игроков Реала – 83. Испанский латераль не отличался оригинальностью решений, ища в большинстве случаев Васкеса... одного из главных виновников сенсационной ничьей.

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Слабая форма хавбеков, в частности, Крооса и Модрича, не первый раз создает Зизу немало проблем. И как тут не вспомнить, что французский специалист настаивал на приобретении Поля Погба, однако президент не был готов обижать кого-то из старых "солдат". Возможно, до открытия зимнего трансферного окна Перес таки изменит свое мнение. Погба, Эриксен и ван де Беек -–снова на радаре.

Васкес и Винисиус – не проблема для Соболя

Испанская пресса нещадно уничтожала галисийского вингера после противостояния с Брюгге. За 67 минут игры бывший любимец мадридской публики исполнил лишь 29 пасов – свмый худший результат после несчастного Начо, который выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы колена. Инертный Лукас почти не обострял, регулярно проигрывал свои дуэли Соболю и Симону, 16 раз терял мяч на чужой половине поля. Серый футбол 28-летнего галисийца, а также нестабильность юного Винисиуса (ни одного удара, один удачный обыгрыш, 10 потерь) изрядно упростили задачу защитнику сборной Украины, который чувствовал себя, как рыба в воде на левом фланге обороны Брюгге, отсюда же – третий самый высокий балл в составе гостей (7.4).

Депрессивный Азар

Бельгиец после трансфера в Реал не демонстрирует даже 50% собственного потенциала. Заметный невооруженным глазом лишний вес, недостаток нацеленности на ворота, отсутствие ритма и слабая коммуникация с партнерами – это только первое, что бросается в глаза, наблюдая за мадридской версией Азара. Отчетный поединок не стал исключением. Один из лучших игроков мира, фактически, потерялся в матче против откровенного середняка европейского футбола, провалив каждую из трех попыток обыграть соперника. Довершили печальную игру бельгийца 18 потерь, один удар в створ, который стал легкой добычей голкипера и три выигранные единоборства с 13-ти. Конечно, многие оправдает плохой старт Азара недавней травмой, но футболисты такого уровня просто обязаны давать больше, тем более, когда за тебя выложили 100 млн евро.

Провальная оборона и вратарскый вопрос

В трех предыдущих матчах (Севилья, Осасуна, Атлетико) команда Зидана получила лишь один удар в створ своих ворот. Казалось, что мадридцам наконец удалось наладить игру в обороне после парижского позора, однако экс-форвард луганской Зари Деннис Бонавентуре быстро напомнил о старых кошмарах. В первом тайме Брюгге реализовал два выстрела из трех, а после перерыва Ареола чудом спас Мадрид от еще одного пропущенного мяча. На выходе – четыре удара с двумя голами... и старые дискуссии о роли "первого номера", хотя Куртуа больше не должен соревноваться с опытным Навасом. Фанаты освистывают бельгийца и аплодисментами встречают его нового конкурента, Ареола. Вратарский вопрос снова актуален.

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