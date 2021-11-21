Мадридский Реал после вчерашней натужной победы Севильи опустился на третью позицию, заодно подпустив Атлетико на минимальное расстояние – впрочем, к подобным качелям в сезоне фанаты Ла Лиги должны были уже привыкнуть. Всего одна победа вернула бы "сливочных" на вершину. Соперник в 13-м туре оказался максимально удобным – подопечные Карло Анчелотти приехали в Гранаду на матч против 17-й команды чемпионата.

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Гости не форсировали события, но забили довольно быстро и просто. На 19-й минуте Винисиус помог отобрать мяч в центре поля, Кроос первым же касанием запустил фантастическую передачу на ход Асенсио по правому полуфлангу, а Марко, ворвавшись в штрафную, обыграл голкипера – 0:1! Ещё через 6 минут Реал удвоил своё преимущество благодаря классной комбинации при розыгрыше углового: Кроос покатил на Модрича, тот сразу же отдал ему пас на левый край штрафной, а Тони в касание прострелил на ближнюю штангу – Начо замкнул. 0:2.

На 32-й минуте мадридцы могли и разгром устроить благодаря контратаке с прострелом Модрича. Асенсио завершил её ударом мимо голкипера, но защитник Санчес выбил мяч из линии ворот. Этот момент несколько расслабил "сливочных", за что сразу прилетело наказание. Винисиус на 34-й минуте потерял мяч при приёме вбрасывания с аута на собственной половине, а Гранада провела контрвыпад с дальним ударом Суареса – сфера, срикошетив от Начо, пошла в противоход Куртуа. 1:2!

На 40-й минуте Каземиро чуть не забил в свои ворота, срезав подачу с левого фланга в дальний нижний угол. Куртуа парировал, а добивание от Куини прошло во внешнюю сторону сетки. Реал быстро ответил вбеганием Бензема на линию штрафной с выстрелом под левую штангу, но Машимиану спас Гранаду, а его партнеры уже через минуту ответили подачей с правого фланга – Алаба перевел её на левый край штрафной точно на ногу Суаресу. Он выстрелил в ближний угол, но Куртуа выручил Реал.

Первый тайм завершился при счёте 1:2 в пользу мадридцев, но футбол давал надежду на сенсацию. К сожалению, интрига после перерыва прожила недолго. Реал сразу с возобновлением игры захватил инициативу, провёл несколько атак и забил третий гол на 56-й минуте – Бензема прорвался по правому флангу и выкатил передачу мимо голкипера на левый угол вратарского, а Модрич в касание сбросил мяч Винисиусу под удар в пустые ворота. 1:3!

Ещё через 10 минут Гранада включила режим самоликвидации, оставшись в меньшинстве из-за грубого подката Мончу против Винисиуса. Наставник хозяев – Роберт Морено – так протестовал, что тоже увидел перед собой красную карточку. В таких условиях тягаться с Реалом было уже нереально, что и доказал четвёртый гол. На 76-й минуте Менди получил передачу на ход от Каземиро, сместился в центр и нанёс точный удар – 1:4. После этого все вопросы были сняты окончательно.

Хозяева на 90-й минуте могли сделать счёт более приличным, но замыкание навеса Невы в исполнении Молины из-под поперечины вытащил Куртуа. В конце концов финальный свисток зафиксировал разгромную победу мадридцев. Реал набрал 30 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице, оторвавшись от Севильи и Сосьедада на 2 зачётных балла. Правда, баски сегодня могут вернуться на вершину.

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