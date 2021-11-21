Мадридський Реал після вчорашньої натужної перемоги Севільї опустився жа на третю позицію, заодно підпустивши Атлетіко на мінімальну відстань – втім, до подібних гойдалок у поточному сезоні фанати Ла Ліги повинні були вже звикнути. Всього одна звитяга повернула б "вершкових" на вершину. Суперник у 13-му турі виявився максимально зручним – підопічні Карло Анчелотті приїхали в Гранаду на матч проти 17-ї команди чемпіонату.

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Гості не форсували події, але забили досить швидко й просто. На 19-й хвилині Вінісіус допоміг відібрати м'яч у центрі поля, Кроос першим же дотиком запустив фантастичну передачу на хід Асенсіо по правому напівфлангу, а Марко, увірвавшись у штрафний, переграв голкіпера – 0:1! Ще за 6 хвилин Реал подвоїв свою перевагу завдяки класній комбінації при розіграші кутового: Кроос покотив на Модріча, той одразу ж віддав йому пас на лівий край карного майданчика, а Тоні у дотик прострілив на ближню стійку – Начо замкнув. 0:2.

На 32-й хвилині мадридці могли й розгром влаштувати завдяки контратаці з прострілом Модріча. Асенсіо завершив її ударом повз голкіпера, але захисник Санчес вибив м'яч з лінії воріт. Цей момент дещо розслабив "вершкових", за що одразу прилетіло покарання. Вінісіус на 34-й хвилині втратив м'яч при прийомі вкидання з ауту на власній половині, а Гранада провела контрвипад з дальнім ударом Суареса – сфера, зрикошетивши від Начо, пішла у протихід Куртуа. 1:2!

На 40-й хвилині Каземіро ледь не забив у власні ворота, зрізавши подачу з лівого флангу в дальній нижній кут. Куртуа парирував, а добивання від Квіні пройшло у зовнішній бік сітки. Реал швидко відповів вриванням Бензема на лінію карного майданчика з пострілом під ліву стійку, але Машиміану врятував Гранаду, а його партнери вже через хвилину відповіли подачею з правого флангу – Алаба перевів її на лівий край штрафного точно на ногу Суаресу. Той вистрілив у ближній кут, але Куртуа виручив Реал.

Перший тайм завершився за рахунку 1:2 на користь мадридців, але футбол давав надію на сенсацію. На жаль, інтрига по перерві прожила недовго. Реал одразу з поновленням гри захопив ініціативу, провів кілька атак і забив третій гол на 56-й хвилині – Бензема прорвався правим флангом і викотив передачу повз голкіпера на лівий кут воротарського, а Модріч у дотик скинув м'яч Вінісіусу під удар в порожні ворота. 1:3!

Ще через 10 хвилин Гранада увімкнула режим самоліквідації, залишившись у меншості через грубий підкат Мончу проти Вінісіуса. Наставник господарів – Роберт Морено – так протестував, що теж побачив перед собою червону картку. В таких умовах тягатись з Реалом було вже нереально, що й довів четвертий гол. На 76-й хвилині Менді отримав передачу на хід від Каземіро, змістився в центру й завдав точний удар – 1:4. Після цього всі питання були зняті остаточно.

Господарі на 90-й хвилині могли зробити рахунок більш пристойним, але замикання навісу Неви у виконанні Моліни з-під поперечки витягнув Куртуа. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу мадридців. Реал набрав 30 очок і вийшов на першу сходинку в турнірній таблиці, відірвавшись від Севільї та Сосьєдада на 2 залікових бали. Щоправда, баски сьогодні можуть повернутись на вершину.

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