"Пошел ты!": Бейл был атакован фанами Реала – в звезду швырнули маркер
11:29 - Читати українською
Вингер Реала Гарет Бейл снова разозлил болельщиков мадридского клуба.
Группа фанатов Реала традиционно охотилась за автографами у тренировочной базы Реала, но появление автомобиля Гарета Бейла вызвало у них негативную реакцию.
Бейл снова не поможет Реалу из-за травмы
Один из болельщиков бросил в окно автомобиля маркер и выругался в сторону звездного хавбека. Гарет, уже привыкший к хейту фанатов, невозмутимо поехал дальше.
Напомним, Бейл вернулся из лагеря сборной Уэльса с очередной травмой. Валлийца уже давно обвиняют, что он предпочитает национальную команду, чем королевский клуб.
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