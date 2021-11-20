Группа фанатов Реала традиционно охотилась за автографами у тренировочной базы Реала, но появление автомобиля Гарета Бейла вызвало у них негативную реакцию.

Бейл снова не поможет Реалу из-за травмы

Один из болельщиков бросил в окно автомобиля маркер и выругался в сторону звездного хавбека. Гарет, уже привыкший к хейту фанатов, невозмутимо поехал дальше.

Напомним, Бейл вернулся из лагеря сборной Уэльса с очередной травмой. Валлийца уже давно обвиняют, что он предпочитает национальную команду, чем королевский клуб.

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