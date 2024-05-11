Мадридский Реал объявил стартовый состав на матч 35-го тура испанской Примеры против Гранады. Ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 35-го тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Гранадой стартует в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. К сожалению, Андрей Лунин снова остался на скамейке запасных – он пропускал и предыдущий тур, когда играли с Кадисом.

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Тогда впервые после травмы сыграл Тибо Куртуа, который сейчас выходит во втором поединке подряд. Украинец оставался основным в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что Карло Анчелотти в принципе оставил большинство лидеров на банке. Мимо основы пролетели также Тони Кроос, Винисиус Жуниор, Родриго, Джуд Беллингем, Феде Вальверде, Дани Карвахаль и Ферлан Менди.

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