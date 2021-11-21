Поединки между Барселоной и Эспаньолом, несмотря на очевидное неравенство сил, всегда привлекали особое внимание болельщиков, ведь это одно из главных дерби в Испании. В нынешнем чемпионате оба каталонских клуба еще и держались на соседних позициях в турнирной таблице с равным количеством очков, однако главной темой встречи стал Хави. Легендарный капитан "блаугранас" вернулся на "Камп Ноу" в качестве главного тренера, а домашнее сражение против "попугаев" стало дебютным матчем Барсы под его руководством.

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Рука легенды стала заметна уже по стартовому составу хозяев. В основе вышло 8 воспитанников Ла-Массии, причем в старте дебютировал Ильяс Акомач – украинские фанаты могут помнить его по матчам Юношеской лиги УЕФА против Динамо U-19. Вместе с ним вышли юные Гави и Нико Гонсалес. "Сине-гранатовые" прогнозируемо перестроились на традиционные 4-3-3.

Барселона в первом тайме доминировала в работе с мячом, держа владение на уровне 70% и быстро возвращая поле после потерь. Моменты не заставили себя ждать: на 4-й минуте Депай стрелял с лета метров с 20-ти (Диего Лопес все контролировал), а на 13-й шикарная комбинация завершилась прострелом вдоль вратарской – Акомач замкнул ударом выше ворот! Правда, лайнсмен зафиксировал офсайд. Кроме того, Нико Гонсалес требовал пенальти после перехвата передачи в штрафной и контакта с Давидом Лопесом, однако арбитр проигнорировал офсайд. Слишком уж рисовал падение хавбек.

В следующие полчаса содержание игры не менялось. Барселона доминировала, катая мяч на чужой трети поля и практически ничего не позволяя Эспаньолу. Проблема заключалась в том, что и у ворот Диего Лопеса моментов не возникало – за 30 минут можно вспомнить всего одну хорошую атаку с отскоком мяча на линию полукруга и ударом Бускетса почти по центру. Голкипер уверенно парировал. Был также эпизод с проникающим пасом на правый край штрафной и фактическим выходом Депая один на оджин, но Мемфис и Лопеса не переиграл, и в офсайд залез.

"Попугаи" могли наказать за пассивность перед перерывом. На 44-й минуте Де Томас принял заброс на левый угол штрафной, шикарно развернулся вокруг Мингесы и ворвался в штрафную. Рауля уже накрыли защитники, но он все равно пробил – мяч же срикошетил от ноги Пике и улетел в направлении ворот! К счастью для Барсы, сфера прошла над перекладиной.

В раздевалке Хави провел свою первую замену, сняв с пробега Акомача и выпустив марокканца Эззалзули. Свежий нападающий долго входил в игру, а вот его партнеры сделали это моментально. Уже через минуту после начала второго тайма Гави вырезал передачу на левый край штрафной, а Депай получил по ногам от Кабреры – пенальти! Сам Мемфис и реализовал его. 1:0! Барселона открыла счет в дерби.

Эспаньол сразу же ответил интересной атакой с вторжением Эмбарбы на левую половину штрафной, однако его дальнейший удар не стал проблемой для тер Штегена. Барса огрызнулась прострелом Эззалзули, после которого мяч отскочил на линию полукруга под удар Бускетсу. Серхио пробил в касание, но рикошет от защитника выручил Диего Лопеса. На 61-й минуте Эззалзули ворвался на край штрафной и прострелил, а Педроса чуть не срезал мяч в свои ворота. Еще через три минуты Фрэнки де Йонг реализовал выход один в один, но лайнсмен сразу же показал офсайд.

В общем, футбол стал более открытым, однако Эспаньолу сильно не хватало конкретики в завершающей фазе. Хозяева привыкли к пассивности "попугаев", за что едва не поплатились: на 68-й минуте Эмбарба со стандарта пробил под перекладину (тер Штеген парировал), а на 70-й защитники проспали подачу из глубины и рывок де Томаса. Рауль вышел один на один с голкипером и выстрелил в ближний угол, но мяч прошел рядом со штангой!

Хави на 70-й минуте решил выпустить Коутинью (Гави ушел отдыхать), но бразилец ничем не запомнился. Отличиться мог Эззалзули, который на 73-й минуте ворвался на правый край штрафной площадки, эффектно расшатал защитников и закрутил мяч в дальнюю девятку. Получилось немного неточно! Этот момент следует запомнить, ведь это был последний опасный эпизод у ворот гостей в основное время.

Эспаньол пошел вперед и чуть не забил трижды! Сначала шикарную возможность сравнять счет потерял Де Томас, который прямым ударом со стандарта на 81-й минуте направил мяч в левый верхний угол. Барсу спасла штанга. На 84-й Димата, который только что вышел на поле, замкнул мягкий навес на линию вратарской – Ландри направил мяч точно в дальний нижний угол, но тот предательски прошел рядом с каркасом! Еще досаднее "попугаям" стало на 86-й минуте, когда Де Томас головой пробивал метров с шести. Штанга снова выручила хозяев!

На последних минутах у Барсы получил повреждение Нико Гонсалес. "Блаугранас" было очень тяжело, однако на 90+1-й минуте Депай мог поставить точку во встрече, ворвавшись на правый край штрафной и выстрелив в ближний угол. Диего Лопес спокойно парировал. На последних секундах, однако, Эспаньол мог спастись от поражения в результате углового и серии отскоков, но тер Штеген накрыл сферу. В конце концов финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Барселоны.

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