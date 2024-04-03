Мадридцы следят не только за Хаби Алонсо, который показывает великолепные результаты, работая с немецким клубом. Реал также обратил свое внимание на Флориана Вирца.

Байер высказал официальную позицию по продаже Вирца

Как сообщает Relevo, "сливочные" не сомневаются в таланте 20-летнего полузащитника. Однако в составе Реала ему не нашлось места, и в Мадриде считают, что его место заполняют Джуд Беллингем и Родриго. Тренеры "сливочных" видят в Вирце гибрид атакующего полузащитника и нападающего. Сейчас Реал не сделал шаг относительно трансфера, но не исключает такую возможность в будущем.

Напомним, Вирц в текущем сезоне сыграл в 37 матчах за Байер, который лидирует в чемпионате Германии. В активе Флориана 11 голов и 17 результативных передач.

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