Защитник Дортмунда близок к прощанию с футболом – все решится в дуэли с Атлетико. Попробуем выяснить, стоит ли Матсу Хуммельсу принимать такое радикальное решение и какое наследие он оставляет после себя в Лиге чемпионов.

Через несколько дней после жеребьевки решающих стадий Лиги чемпионов немецкий Bild сообщил новость, которая казалась неизбежной, но все равно довольно неожиданной. 35-летний защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс не собирается продлевать контракт с клубом, который завершается в июне. По информации источника, Матс якобы считает, что он больше не выдерживает темп современного футбола, следовательно, не хочет упустить удобного случая для завершения карьеры. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает путь легендарного Матса в Лиге чемпионов.

В октябре "шмели" обыграли Унион Берлин (4:2), а Хуммельс одержал свою 207-ю победу в Бундеслиге (в 348 матчах). Таким образом, Матс стал единоличным лидером Дортмунда и опередил по этому показателю другую желто-черную звезду Михаэля Цорка.

"Я этого не ожидал, когда 3 января 2008-го упаковал несколько вещей в автомобиль и приехал сюда на своей Audi A3. Теперь, 15 лет спустя, это все производит впечатление сумасшедшей истории", – в свойственной манере прокомментировал свое достижение рекордсмен.

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Тогда 19-летний воспитанник Баварии отправился в Дортмунд в поисках игровой практики. Пройдет пять лет и Матс разочарованно будет сидеть на газоне Уэмбли, а партнеры будут утешать его. Именно его подкат мог прервать решающий прорыв Арьена Роббена к воротам Боруссии в финале Лиги чемпионов. Однако голландец избежал столкновения и закатил мяч в сетку – ЛЧ выиграла Бавария.

"Мы очень разочарованы и расстроены, – делился эмоциями Хуммельс. – При счете 1:1 Боруссия начала думать о дополнительном времени, пока не наступила 90-я минута. В матче, где обе команды играют на одинаковом уровне, детали имеют значение. Мы показали, как хорошо можем играть. Мы хотим еще больше доказать это в последующие годы, и я надеюсь, мы этого достигнем и снова попадем в финал".

Но еще через три года Хуммельс будет говорить другое и станет одним из тех, кто покинет Дортмунд ради Мюнхена. "Я хочу выигрывать титулы, – говорил футболист в интервью Sport Bild. – После Евро, который мы, к сожалению, не выиграли, Лига чемпионов сейчас является одной из моих главных целей. Если я выиграю Лигу чемпионов, то превзойду все свои ожидания и мечты. Это серьезный вызов для меня. За последние годы Бавария была невероятно близкой к тому, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов".

Лучшую возможность во второй раз выйти в финал ЛЧ Матс потерял в 2018-м. Но как и годом ранее, на пути Баварии стал Реал. Сначала Хуммельс и компания проиграли мадридцам в четвертьфинале, а затем в полуфинале. Ставка не сработала и Матс вернулся в Дортмунд без желанного кубка.

Становление Хуммельса как культовой фигуры для Боруссии происходило постепенно. Еще до больших успехов в Лиге чемпионов харизматичный защитник забивал в Лиге Европы львовским Карпатам. Именно в воротах "зелено-белых" Хуммельс отметился дебютным мячом на евроарене. Тогда же немец рассказывал в интервью об особой ауре львовской Украины. Футболиста, который имел возможность систематически наслаждаться уникальной "желтой стеной" на Сигнал Идуна Парк, поразили болельщики Карпат.

2013-го Хуммельс посетил Донбасс Арену и забил Шахтеру свой второй гол в Лиге чемпионов. В общем центральный защитник имеет в активе четыре мяча в 85 поединках. И при этом лишь одно удаление, которое стало резонансным. В противостоянии с Аяксом в сезоне 2021/2022 Хуммельс оставил команду в меньшинстве уже на 29-й минуте.

Понятия не имею, как арбитр может показывать такие красные карточки на уровне Лиги чемпионов, – злился Матс после игры. – Это абсурдное и неправильное решение. Сегодня судья решил игру, и я думаю, что он знает об этом.

По словам Хуммельса, пострадавший игрок Аякса Антони подошел к нему и сказал, что этот фол не тянет на удаление. Тем не менее рефери Майкл Оливер не изменил своего решения даже после просмотра VAR.

Кажется, с возрастом Хуммельс начал относиться к спорным судейским решениям более сдержанно и даже иронично. В феврале в матче 1/8 финала против ПСВ арбитр Срджан Йованович углядел фол Матса против Малика Тиллмана в штрафной площади. На этот раз Хуммельс ворвался в Twitter и назвал тот пенальти "смехотворным".

Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR. — Mats Hummels (@matshummels) February 20, 2024

Впрочем, Боруссии удалось обыграть ПСВ по сумме двух матчей (1:1 и 2:0) и пробиться в четвертьфинал. Там Дортмунд ждет мадридский Атлетико. Не исключено, что следующие два матча могут стать для Хуммельса последними в Лиге чемпионов.

В то же время статистика существенно контрастирует со словами самого Хуммельса о том, что он не успевает за скоростью современного футбола. 35-летний защитник "шмелей" является лидером сезона по количеству отборов (35), а также находится в топе по количеству единоборств в обороне (второй в ЛЧ), перехватов (второй в ЛЧ) и процентом выигранных верховых дуэлей в штрафной (седьмой в ЛЧ). Кроме того, лишь семеро полевых футболистов провели больше времени на поле, чем Хуммельс.

Среди восьмерки лучших команд Европы у Боруссии едва ли не меньше всего шансов на победу в Лиге чемпионов. Но даже без ушастого кубка в комнате трофеев Матс Хуммельс уже является легендой турнира.